Вы можете соченить стишок о дружбе и друзьях?найди рифмующие слова и напиши стихо??ворение
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Вы можете соченить стишок о дружбе и друзьях?найди рифмующие слова и напиши стихо??ворение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У меня есть друзья мы сними как огромная семья помогаю им всегда и помогут мне всегда
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