27-3х^2≥0 найдите целые отрицательные решения неравенств
Алгебра
27-3х^2≥0 найдите целые отрицательные решения неравенств
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
27-3x^2≥0 -3x^2≥-27 x^2≤9 x^2-9≤0 x^2-9=0 (x+3)(x-3)=0 x+3=0 x-3=0 x1=-3 x2=3 + - + ///////////////////////////////////// ---------------[-3]------------------------------[3]---------------------- [-3;3] Ответ:-2;-1
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