Найди произведения чисел,упрощая записи.19х19,41х23,12х55,13х63,38х21,27х17

Математика
Найди произведения чисел,упрощая записи.19х19,41х23,12х55,13х63,38х21,27х17
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
19х19=19(10+9)=190+171=361, 41х23=23(40+1)=920+23=943, 12х55=55(10+2)=550+110=660 или 12(50+5)=600+60=660, 13х63=63(10+3)=630+189=819, 38х21=38(20+1)=760+38=798, 27х17=27(10+7)=270+189=459
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