Какой секрет был у Электроника?

Литература
Какой секрет был у Электроника?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вариантов масса: 1) Где кнопка выключения; 2) То что он вообще электроник; И т.д.
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