Какой секрет был у Электроника?
Литература
Какой секрет был у Электроника?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вариантов масса: 1) Где кнопка выключения; 2) То что он вообще электроник; И т.д.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
<p>Составьте пожалуйста 6 сложных предложений со словами: класть, положить, клал, положил, кладу, положу.</p>
Литература
О каком цветке идёт речь? ,,Девяносто! Я не могу ждать и трёх дней. Завтра новогодни?? приём,и я хочу,чтобы у меня на столе были эти - как вы их та...
Геометрия
Через середину отрезка АВ проведена прямая найдите расстояние от точки А до этой ??рямой если расстояние от точки В=8 см