Помогите пожалуйста составить 2 осложненных предложения. 1)С одним причастным об??ротом и деепричастным оборотом. 2) С двумя деепричастными оборотами.
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Помогите пожалуйста составить 2 осложненных предложения. 1)С одним причастным об??ротом и деепричастным оборотом. 2) С двумя деепричастными оборотами.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Обращаясь к человеку на "вы", ты показываешь своё уважение к нему, проявляющееся на словах. 2. Подъезжая к дому и задорно улыбаясь, он припарковался у гаража.
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