Помоги пожалуйста срочно!!!!!! Медную болванку объемом 0,34 м/3 погрузили в жидкость, при этом она потеряла в своем весе 6120Н. Какая это жидкость?

Физика

Помоги пожалуйста срочно!!!!!! Медную болванку объемом 0,34 м/3 погрузили в жидкость, при этом она потеряла в своем весе 6120Н. Какая это жидкость?

Автор: Гость