Помоги пожалуйста срочно!!!!!! Медную болванку объемом 0,34 м/3 погрузили в жидкость, при этом она потеряла в своем весе 6120Н. Какая это жидкость?

Физика
Помоги пожалуйста срочно!!!!!! Медную болванку объемом 0,34 м/3 погрузили в жидкость, при этом она потеряла в своем весе 6120Н. Какая это жидкость?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Серная кислота т.к у серы довольно большая масса.
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