Прочитай текст. Выпиши предложения, в которых допущены ошибки. Обозначь окончания существительных и прилагательных. Живое пламя. Издали маки похожи на зажжённые факелы с живыми, весело полыхающими на ветру языками пламени. Лёг...

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Прочитай текст. Выпиши предложения, в которых допущены ошибки. Обозначь окончания существительных и прилагательных. Живое пламя. Издали маки похожи на зажжённые факелы с живыми, весело полыхающими на ветру языками пламени. Лёгкий ветер чуть колыхал, а солнце пронизывало светам полупрозрачные алыи лепестки, отчего маки то вспыхивали трепетно-ярким огнём , то наливались густым багрянцем . Казалось , что стоит только прикоснуться - сразу опалят . Два дня пламенели маки . И на исходе вторых суток вдруг осыпались и погасли. И сразу на пышной клумби без них стало пусто. Я поднял с земли ещё совсем свежий, в капельках росы, лепесток и расправил его на ладоне.

Автор: Гость