Что такое орфографические и синтаксические
Русский язык
Что такое орфографические и синтаксические
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Орфографическая ошибка- это если неправильно написано слово, например: корова, а надо: корова. Синтаксиса ошибка- это если пропущен знак препинания,например: Слово это сила, а надо: Слово- это сила.
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