Срочно!Напишете пожалуйста рассказ от имени путешественника побывавшего в древн??й Александрии
История
Срочно!Напишете пожалуйста рассказ от имени путешественника побывавшего в древн??й Александрии
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Александрия это прекрасный город! Туда съезжаются все учёные разных наук. Там очень большая библиотека ней содержится 700 тысяч свитков разных авторов. Там есть одно из семи чудес света - Фаросский маяк. Его создал Сострат Книдский. Всего высотой он 7 метров.
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