Срочно!Напишете пожалуйста рассказ от имени путешественника побывавшего в древн??й Александрии

Гость: Гость:

Александрия это прекрасный город! Туда съезжаются все учёные разных наук. Там очень большая библиотека ней содержится 700 тысяч свитков разных авторов. Там есть одно из семи чудес света - Фаросский маяк. Его создал Сострат Книдский. Всего высотой он 7 метров.