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(2а-1)^2 - (1+2а)^2 упростить
Математика
(2а-1)^2 - (1+2а)^2 упростить
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4а^2-4а+1-(1+4а+4а^2)=4а^2-4а+1-1-4а-4а^2=-8а
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