Об'єднайте речення: Спустився вечір. Засяяли зірки.
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Об'єднайте речення: Спустився вечір. Засяяли зірки.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Спустився вечір і вмить, здається, за хвилиночку засяяли зірки.
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