Делю слова на слоги оса, трава, змея,цветы, жук, птицы, стрекоза, ежик,муравей, осина

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Делю слова на слоги оса, трава, змея,цветы, жук, птицы, стрекоза, ежик,муравей, осина
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
О-са,тра-ва,зме-я,цве-ты,жук,пти-цы,стре-ко-за,му-ра-вей,ос-ина.
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