О каком цветке идёт речь? ,,Девяносто! Я не могу ждать и трёх дней. Завтра новогодни?? приём,и я хочу,чтобы у меня на столе были эти - как вы их там назвали?"
Литература
О каком цветке идёт речь? ,,Девяносто! Я не могу ждать и трёх дней. Завтра новогодни?? приём,и я хочу,чтобы у меня на столе были эти - как вы их там назвали?"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Б) подснежники ! Сказка двенадцать месяцев !
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Через середину отрезка АВ проведена прямая найдите расстояние от точки А до этой ??рямой если расстояние от точки В=8 см
Русский язык
Помогите пожалуйста составить 2 осложненных предложения. 1)С одним причастным об??ротом и деепричастным оборотом. 2) С двумя деепричастными обо...
Физика
Помоги пожалуйста срочно!!!!!! Медную болванку объемом 0,34 м/3 погрузили в жидкость, при этом она потеряла в своем весе 6120Н. Какая это жидкость?
Русский язык
Українська мова