О каком цветке идёт речь? ,,Девяносто! Я не могу ждать и трёх дней. Завтра новогодни?? приём,и я хочу,чтобы у меня на столе были эти - как вы их там назвали?"

Литература

О каком цветке идёт речь? ,,Девяносто! Я не могу ждать и трёх дней. Завтра новогодни?? приём,и я хочу,чтобы у меня на столе были эти - как вы их там назвали?"

Автор: Гость