Через середину отрезка АВ проведена прямая найдите расстояние от точки А до этой ??рямой если расстояние от точки В=8 см
Геометрия
Через середину отрезка АВ проведена прямая найдите расстояние от точки А до этой ??рямой если расстояние от точки В=8 см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тоже 8 см т.к прямая проведена через середину
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