Через середину отрезка АВ проведена прямая найдите расстояние от точки А до этой ??рямой если расстояние от точки В=8 см

Геометрия
Через середину отрезка АВ проведена прямая найдите расстояние от точки А до этой ??рямой если расстояние от точки В=8 см
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Автор: Гость
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Гость:
Тоже 8 см т.к прямая проведена через середину
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