Через середину отрезка АВ проведена прямая найдите расстояние от точки А до этой ??рямой если расстояние от точки В=8 см

Геометрия

Через середину отрезка АВ проведена прямая найдите расстояние от точки А до этой ??рямой если расстояние от точки В=8 см

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