Чему автор бажов учит этим сказом каменный цветок
Литература
Чему автор бажов учит этим сказом каменный цветок
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Учит тому, что не нужно гнаться за какими-то мифическими богатствами (Данила считал, что пока он не увидит каменный цветок у Хозяйки Медной горы, он не познает красоту камня) И не думал, что при этом он потеряет свою любимую девушку. Нужно сочетать свое ремесло и жизнь. Нельзя увлекаться чем-то настолько, что не перестаешь понимать, что теряешь близких людей.
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