Чему автор бажов учит этим сказом каменный цветок

Гость: Гость:

Учит тому, что не нужно гнаться за какими-то мифическими богатствами (Данила считал, что пока он не увидит каменный цветок у Хозяйки Медной горы, он не познает красоту камня) И не думал, что при этом он потеряет свою любимую девушку. Нужно сочетать свое ремесло и жизнь. Нельзя увлекаться чем-то настолько, что не перестаешь понимать, что теряешь близких людей.