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Русский язык
29 спасибо 29 спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)с некоторых 2)какие-то 3)ярко-зеленая 4)красновато-бурые 5)какой-нибудь 6)кое-кто 7)чем-то 8)несколько 9)за несколько 10)кое у кого 11)в нескольких 12)кое с кем 13)какую-то 14)кое-кто 15)что-то
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