Как найти боковую сторону трапеции если известны основания (24 и 10)и высота(17)

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1)(если трапеция равнобедр) Высоты провести. Далее: получатся два прямоугольных треугольника. Сторону одного треугольника высчитать несложно: из большего основания вычесть меньшее и разделить на два.(если трапеция равнобедр) (сторона прямоугольного треугольника) по формуле: квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов, где гипотенуза- боковая сторона трапеции 2) трапеция прямоугольная Пусть a-меньшее основание, b - большее основание, с - боковая сторона. Опустим перпендикуляр от конца а на b. h - высота. Высота разделила основание на два отрезка, длина меньшего: (b-a)/2. Рассмотрим треугольник составленный из высоты, боковой стороны и части основания. По теореме Пифагора: h^2 + (b-a)/2)^2=c^2, с=√(h^2+(b-a)/2)^2) с=√(17^2+(14/2)^2))=√(289+49)=√338