Значение и стилистические оттенки суффиксов
Русский язык
Значение и стилистические оттенки суффиксов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Суффиксы оценочные, образующие слова с тем же смыслом, что и у образующей основы, но с добавочным оттенком значения. Суффиксы смысловые образуют новые слова, смысл которых отличается от значения образующей основы.
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