Значение и стилистические оттенки суффиксов

Русский язык
Значение и стилистические оттенки суффиксов
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Суффиксы оценочные, образующие слова с тем же смыслом, что и у образующей основы, но с добавочным оттенком значения. Суффиксы смысловые образуют новые слова, смысл которых отличается от значения образующей основы.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Пожалуйста помогите написать мини сочинение на тему "книга в моей жизни" заранее спасибо
Ответить
Русский язык
Как правильно будет стикать или стекать
Ответить
Математика
Проведите прямую MK, лучPS и отрезок AB так чтобы луч PS пересекал отрезок AB и прямую MK, а прямая MK не пересекала отрезок AB
Ответить
История
Сколько всего крестовых походов ?
Ответить
Химия
Тематический тренинг
Ответить