Проведите прямую MK, лучPS и отрезок AB так чтобы луч PS пересекал отрезок AB и прямую MK, а прямая MK не пересекала отрезок AB

Математика
Проведите прямую MK, лучPS и отрезок AB так чтобы луч PS пересекал отрезок AB и прямую MK, а прямая MK не пересекала отрезок AB
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