Полное имя , страна , известные произведения. Бетховен, Чайковский ,Григ,Глинка,Рахманинов, Щуберт, Прокофьев.
Музыка
Полное имя , страна , известные произведения. Бетховен, Чайковский ,Григ,Глинка,Рахманинов, Щуберт, Прокофьев.
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Гость:
Людвиг Ван Бетховен-Бонн, Германия, Петр Ильич Чайковский-Воткинск, Российская Империя, Эдвард Григ-Берген, НОРВЕГИЯ.Сергей Васильевич Рахманинов-Старорусский уезд,Российская Империя,Франц Шуберт-Вена, Австрия.Сергей Сергеевич Прокофьев- Сонцовка, Украина
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