Главное противоречие непа?

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По удачному выражению историка В. П. Дмитренко, НЭП привел к восстановлению отсталости: задач модернизации, стоявших перед российской экономикой уже в начале XX в. , он не решал. Более того, нэпу были свойственны весьма серьезные противоречия, которые привели к целой череде кризисов: сбыта промышленных товаров (осень 1923), дефицита промышленных товаров (осень 1924, осень 1925), хлебозаготовок (зима 1927/28) — и породили острую борьбу в руководстве партии и государства. Противоречия нэпа проявлялись в: — экономике (техническая отсталость промышленности — высокие темпы ее восстановления, острая потребность в обновлении производственных мощностей — нехватка капиталов внутри страны. невозможность широкого привлечения иностранных капиталовложений, абсолютное преобладание мелких, полунатуральных крестьянских хозяйств на селе) ; — социальной сфере (усиление неравенства, неприятие нэпа значительной частью рабочего класса и крестьянства, ощущение временности своего положения у многих представителей нэпманской буржуазии) ; — политике (понимание нэпа как временного отступления, маневра, необходимого для перегруппировки сил, сохранение многочисленных ограничений для частного капитала в промышленности, торговле и сельском хозяйстве, острая борьба по вопросам, связанным с перспективами нэпа) . Самым главным было противоречие между экономикой и политикой: экономика, основанная на частичном признании рынка и частной собственности, не могла стабильно развиваться в условиях ужесточения однопартийного политического режима, программные цели которого состояли в переходе к коммунизму — обществу, свободному от частной собственности. Официально об отказе от нэпа было объявлено в декабре 1929 г.