Познакомьтесь с тавтограммой А. Кондратова. Облик осени. Охрой - осины. Облака оловянные. Облик осенний. Попробуйте сами поиграть словами. Напишите небольшую стихотворную или прозаическую тавтограмму на тему «Явления прир...

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Познакомьтесь с тавтограммой А. Кондратова. Облик осени. Охрой - осины. Облака оловянные. Облик осенний. Попробуйте сами поиграть словами. Напишите небольшую стихотворную или прозаическую тавтограмму на тему «Явления природы» (2-4 строки или 2-4 предложения), в которой все слова начинаются с одной и той же буквы. Стихотворение должно быть авторским и соответствовать теме. Все слова должны начинаться на одну букву. Учтите, текст должен иметь смысл! Придумайте название для вашей тавтограммы. Обязательно подберите к своему тексту соответствующий рисунок. (рисунок нарисую) остальное придумать надо...

Автор: Гость