Тематический тренинг

Химия
Тематический тренинг
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 гидроксид магний 2 оксид бария 4 этиловый спирт
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Переведите предлодние на Англиский язык: Я люблю кушать блины, кашу и сендвич с сыром.
Ответить
Музыка
Полное имя , страна , известные произведения. Бетховен, Чайковский ,Григ,Глинка,Рахманинов, Щуберт, Прокофьев.
Ответить
Математика
Сумма двух чисел 230. Если первое из них уменьшить на 20, то числа станут равными. Най??ите эти числа
Ответить
Русский язык
Познакомьтесь с тавтограммой А. Кондратова. Облик осени. Охрой - осины. Облака оловянные. Облик осенний. Попробуйте сами поиграть словами...
Ответить
Русский язык
Состояние погоды находится в соответствии (с чем?)
Ответить