Переведите предлодние на Англиский язык: Я люблю кушать блины, кашу и сендвич с сыром.

Английский язык
Переведите предлодние на Англиский язык: Я люблю кушать блины, кашу и сендвич с сыром.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I like to eat pancakes, porridge and cheese sandwich.
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