ОБЖ Описание ситуации: когда, где и что произошло, мои действия в этой ситуации. ??ак можно было избежать: опасной ситуации, отрицательных последствий. Начните вести дневник безопасности, в котором вы будете отмечать наиболе...
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ОБЖ Описание ситуации: когда, где и что произошло, мои действия в этой ситуации. ??ак можно было избежать: опасной ситуации, отрицательных последствий. Начните вести дневник безопасности, в котором вы будете отмечать наиболее запомнившееся вам опасные ситуации. Коротко опишите последствия каждой опасной ситуации, оцените своё поведение, определите, каким образом можно было избежать отрицательных последствий.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все это произошло неделю назад мальчика сбила машина, последствия были плохи его челесть была сломана его сбила машина зубы выбиты рот в крови . Позвал его папа перейти через дорогу а он в 3 классе. Отец стоял на другой стороне дороге и звал его перейти где нет светофора он побежал и его сбила машина. потом выскачила его бабушка начала кричать на водителя. Водитель не в чем не виноват он ехал и тут мальчик и он не успел остановиться. это моя история я её сам видел на своих глазах . Что хочу сказать соблюдайте правило безопасности переходите только на светафоре или зебре
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