2х=х,0х=0, 3-х=3, 0х=6, х •х=х, х+6=7+х, 8х=0, 3-х=2, 1•х=5 какие из следующих уравнений не имеют к??рней?
Математика
2х=х,0х=0, 3-х=3, 0х=6, х •х=х, х+6=7+х, 8х=0, 3-х=2, 1•х=5 какие из следующих уравнений не имеют к??рней?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5,6........ вот так......
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