Из двух пунктов,расстояние между которыми 430 км,одновременно навстречу друг другу выехали 2 машины.Скорость первой машины 70 км/ч,а скорость второй на 15 км/ч меньше.На каком расстоянии друг от друга они будут через 2 часа по...

Математика

Из двух пунктов,расстояние между которыми 430 км,одновременно навстречу друг другу выехали 2 машины.Скорость первой машины 70 км/ч,а скорость второй на 15 км/ч меньше.На каком расстоянии друг от друга они будут через 2 часа после начала движения?

Автор: Гость