Из двух пунктов,расстояние между которыми 430 км,одновременно навстречу друг другу выехали 2 машины.Скорость первой машины 70 км/ч,а скорость второй на 15 км/ч меньше.На каком расстоянии друг от друга они будут через 2 часа по...
Математика
Из двух пунктов,расстояние между которыми 430 км,одновременно навстречу друг другу выехали 2 машины.Скорость первой машины 70 км/ч,а скорость второй на 15 км/ч меньше.На каком расстоянии друг от друга они будут через 2 часа после начала движения?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 70-15=55 км/ч скорость 2 машины 2) 70*2=140 проедет 1 машина 3) 55*2=110 км проедет 2 машина 4) 140+110=250 км поехали обе машины за 2 час 5) 430-250= 180 км расстояние между машинами через 2 часа после начала движения
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Обозначте определяемые слова выделите причастные обороты.Поставьте запятые,составьте схемы предложений Тишина прерывалась звуками долетавшими издал...
Математика
Сравните рациональные числа: а)0,013 и 0,1004; б)-24 и 0,003 в)-3.24 и -3.42 г) 3/8 и 0.375 д)-1.174 и 1 7/40 е)10/11 и 11/12 ж) -2.0...
Обществознание