Из двух пунктов,расстояние между которыми 430 км,одновременно навстречу друг другу выехали 2 машины.Скорость первой машины 70 км/ч,а скорость второй на 15 км/ч меньше.На каком расстоянии друг от друга они будут через 2 часа по...

Математика
Из двух пунктов,расстояние между которыми 430 км,одновременно навстречу друг другу выехали 2 машины.Скорость первой машины 70 км/ч,а скорость второй на 15 км/ч меньше.На каком расстоянии друг от друга они будут через 2 часа после начала движения?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 70-15=55 км/ч скорость 2 машины 2) 70*2=140 проедет 1 машина 3) 55*2=110 км проедет 2 машина 4) 140+110=250 км поехали обе машины за 2 час 5) 430-250= 180 км  расстояние между машинами через 2 часа после начала движения
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