Выдели граматическую основу и части речи в тексте соловей пока не прилетел
Математика
Выдели граматическую основу и части речи в тексте соловей пока не прилетел
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Грамм. осн.: соловей не прилетел соловей сущ. пока наречие не частица прилетел глагол
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