Как построить угол ,градусная мера которого 1градус ,используя шаблон угла ,градусная мера которого равна а) 19 б) 7
Математика
Как построить угол ,градусная мера которого 1градус ,используя шаблон угла ,градусная мера которого равна а) 19 б) 7
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Спроси у родителей они наверняка знают как пользоватся транспортиром
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