Как построить угол ,градусная мера которого 1градус ,используя шаблон угла ,градусная мера которого равна а) 19 б) 7

Математика

Как построить угол ,градусная мера которого 1градус ,используя шаблон угла ,градусная мера которого равна а) 19 б) 7

Автор: Гость