ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!! Какие слова пропущены в тексте?Выпишите на тексте на месте пропусков соответствующие буквы(форма слов изменена) (1)У дождевого червя.... кровеносной системы (2)Кольцевые сосуды выполняют роль... (3)Газ...
Биология
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!! Какие слова пропущены в тексте?Выпишите на тексте на месте пропусков соответствующие буквы(форма слов изменена) (1)У дождевого червя.... кровеносной системы (2)Кольцевые сосуды выполняют роль... (3)Газообмен происходит через... (4)В отличии многощетинковых червей дождевые черви.... а)легкие б)кожа в)гермафродиты г)незамкнутый тип д)замкнутый тип е)сердце ж)раздельные
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1)Д 2)А 3)б 4)В Держи
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