Продолжи ряд чисел на 4 числа 10,9,11,8,12,7...
Математика
Продолжи ряд чисел на 4 числа 10,9,11,8,12,7...
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13, 6, 14, 5, 15, 4, 16, 3
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