Помогите написать мини сочинение на тему путешествие в древний Египет(5 класс) Пожалуйста очень надо.Заранее спасибо!!!

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Сейчас я проведу очередное путешествие в Древний Египет. И сегодня нашей темой будут гробницы, гробы и саркофаги в Древнем Египте. Я расскажу вам про то как делали гробницы и как они выглядели. И естественно мы увидим это на примере. Итак начнём. Саркофаги и гробницы, в которые помещали мумии, значили для египтян не меньше, чем сам процесс бальзамирования. Часто их роскошно декорировали, а надписи и украшения были важной частью того, что понадобится умершему на пути в загробное царство. Все богатые египтяне заказывали гроб для своей мумии. Во времена Древнего и Среднего царства гробы были прямоугольными, ярко раскрашенными и имели уджат - око, помещавшееся па боковой стороне гроба на уровне головы, чтобы умерший мог видеть происходящее вокруг. Во времена Среднего царства египтяне стали изготавливать гробы, повторявшие формы человеческого тела. Уджат теперь стал не нужен, поскольку у саркофага было свое "лицо" - маска с изображением покойного. Пример вы можете увидеть на этом слайде. А сейчас я расскажу вам как выглядели гробницы и саркофаги внутри. Гробницы имели самый разнообразный вид и размеры, начиная от кирпичных мастаб раннего периода до удивительных царских пирамид и вырубленных в скалах гробниц. Гробницы строили для богатых; бедных же хоронили в песке. Все гробницы имели погребальную камеру, куда помещался саркофаг или гроб. В некоторых из них были и другие камеры, "часовни", где оставляли пищу для Ка покойного. Сама погребальная камера опечатывалась, но египтяне считали, что Ка способен проникать внутрь камеры и выходить наружу. Внутри рисовалась или вырезалась ложная дверь, через которую человек и Ка могли войти в загробный мир. Изображения так же имели не малую роль, и сейчас я расскажу почему. Фрески, надписи и рельефы на стенах гробниц служили не только украшением. Они воспроизводили в улучшенном виде сцены быта покойного, чтобы и в загробном мире он мог вести привычный образ жизни. Ведь посмертное существование было продолжением земного: вельможа оставался вельможей. Как же готовили к загробной жизни? На этот вопрос я отвечу прямо сейчас. Египтяне верили, что жизнь после смерти будет очень похожа на жизнь земную. Покойному предстоит жить и исполнять свои обязанности, и поэтому ему потребуются многие вещи, которыми он пользовался в этом хмире: одежда, еда, утварь, предметы обстановки. Очевидно, люди надеялись, что в загробном мире жить будет гораздо лучше - урожаи будут всегда богатыми, а жизнь - приятной и спокойной. Но на всякий случай, если все-таки придется выполнять тяжелую работу, рядом с телом помещались маленькие фигурки (ушебти) слуг и работников умершего, которые по его приказу будут все делать. Надписи на стенах гробниц должны были направлять покойного в его трудном путешествии в загробный мир. Во времена Древнего царства внутри царских пирамид и гробниц вельмож вырезали заклинания и молитвы. Эти надписи получили название "текстов пирамид". В эпоху Среднего царства эти надписи наносились и на сами саркофаги (такие адаптации получили название "тексты саркофагов") и были доступны каждому египтянину, способному приобрести саркофаг. В Новое царство заупокойные заклинания и молитвы писались на папирусах и коже. Эти свитки известны как "Книга Мертвых", где речь шла о погребении, возрождении умершего, приобщении его к загробному миру, а также помещался перечень молитв (чтобы обезопасить мумию) для чтения в течение всего года. При XVIII-XIX династиях "Книга Мертвых" была заменена другими сборниками - "Книгой врат", "Книгой дня", "Книгой ночи", "Литаниями Ра".