10043-(8627+а) если а=143lt;br /gt;lt;br /gt;
Математика
10043-(8627+а) если а=143lt;br /gt;lt;br /gt;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10043-(8627+а) при а=143 10043-(8627 +143) = 10043-8770=1273
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