Составьте небольшой текст(5-6 предложений)с чередующимеся гласными в словах.Приме?? -лаг-лож- гар-гор

Гость: Гость:

Над Нижним разгоралась утренняя заря. Первые лучи, ярко блистая, прикоснулись к золотыми куполам церкви. Белый туман еще клубился в зарослях кустарника, когда подрастающие тополя поклонились солнцу. Красные башни Кремля, торжественно расположившиеся на откосе великой реки, загорелись теплым светом. Город, озаренный солнцем, представлял собой удивительное сочетание красок.