Пожалуйста помогите сделайте синтаксический разбор пожалуйста Разве высший смысл жизни не в том, чтобы каждый пришедший в этот мир заботился о себе и своих потомках, оставляя их после себя на этой прекрасной земле?

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Пожалуйста помогите сделайте синтаксический разбор пожалуйста Разве высший смысл жизни не в том, чтобы каждый пришедший в этот мир заботился о себе и своих потомках, оставляя их после себя на этой прекрасной земле?

Автор: Гость