2р^2+7р-30=0 помогите пожалуйста:3

Алгебра
2р^2+7р-30=0 помогите пожалуйста:3
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дискриминант= 49+4*2*30=289 х1=-6 х2=2,5
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