2sin x-корень3 =0 помогите пожалуйста

Алгебра
2sin x-корень3 =0 помогите пожалуйста
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Sin x=v3/2; X= +- arc sin v3/2+ 2пn, n принадлежит Z; x=+- п/3+2пn
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помидоров собрали на 456кг меньше чем огурцов сколько кг огурцов собрали если их масса в 4 раза больше чем помидоров
Ответить
Химия
Напишите уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить следующие превращения: С2H6 → C2H4 → C2H2 → уксусный альдегид → CH3COOH
Ответить
Биология
Какая фаза мейоза изображена на рисунке? А)профаза мейоза 1 Б)метафаза мейоза 1 ??)метафаза мейоза 2 Г)профаза мейоза 2
Ответить
Алгебра
Помогите!Задания№1- Отношение площадей двух подобных треугольников равно 9:1. Стороны первого равны 12м, 21м, 27, найдите стороны другого треугольн...
Ответить
Математика
Чему равна площадь прямоугольника, если: а) ⅜ его площади равны 72 см²; б)6/7 его площ??ди равны 72 см²?
Ответить