2sin x-корень3 =0 помогите пожалуйста
Алгебра
2sin x-корень3 =0 помогите пожалуйста
Ответ(ы):
Гость:
Sin x=v3/2; X= +- arc sin v3/2+ 2пn, n принадлежит Z; x=+- п/3+2пn
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