2. Три четверти своего пути автомобиль прошел со скоростью 60 км/ч, остальную часть пути - со скоростью 80 км/ч. Какова средняя скорость движения автомобиля?
Физика
2. Три четверти своего пути автомобиль прошел со скоростью 60 км/ч, остальную часть пути - со скоростью 80 км/ч. Какова средняя скорость движения автомобиля?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V ср=(S1+S2)/(t1+t2) S1=3S/4; S2=S/4 t1=3S/4V1 t2=S/4V2 Vср=4V1*V2/(3V2+V1)=4*60*80/(3*80+60)=64 км/ч
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