{2x^2-3x-2gt;0 x^2-x-6lt;=0
Математика
{2x^2-3x-2gt;0 x^2-x-6lt;=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Думаю так: решаем первое неравенство: D=9+4*2*2=25; отсюда х1=-0,5 и х2=2; отсюда х ∈(-∞;-2)∪(2;+∞). Решаем второе уравнениеx∧2-x-6=0. D=1+24=25, отсюда корни -2 и 3, которые входят в найденный интервал. ответ: х∈(-∞;-2)∪(2;+∞)
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