Найдите значение буквенного выражения 28—С при С=12;24. d—109 при d=109;523
Математика
Найдите значение буквенного выражения 28—С при С=12;24. d—109 при d=109;523
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28-12.24=15.76, 109-109=0, 523-109=414
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