Произнеси данные ниже слова.Выполни классификацию слов по месту ударения.Слова(с??тчатый,балованный,инсценированный,кухонный,изогнутый).

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Произнеси данные ниже слова.Выполни классификацию слов по месту ударения.Слова(с??тчатый,балованный,инсценированный,кухонный,изогнутый).
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Се́тчатый,  бало́ванный,  инсцени́рованный, ку́хонный,  изо́гнутый
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