Физические свойства пластика
Технология
Физические свойства пластика
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пластма́ссы (пласти́ческие ма́ссы) илипла́стики — органические материалы, основой которых являются синтетические или природные высокомолекулярные соединения (полимеры). Исключительно широкое применение получили пластмассы на основе синтетических полимеров. Название «пластмассы» означает, что эти материалы под действием нагревания и давления способны формироваться и сохранять заданную форму после охлаждения или отвердения. Процесс формования сопровождается переходом пластически деформируемого (вязко-текучего или высокоэластического) состояния в твёрдое состояние (стеклообразное или кристаллическое)[1]
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
За 3 дня собрали 1400 кг овощей в 1 день на 170 кг больше чем во второй в 3 день на 120 мень??е чем во второй сколько кг продали во 2 день
История
Какие формы социальных отношений складывались в индустриальном обществе? Помоги??е пожалуйста, у меня контрольная!!!
Математика