Какие формы социальных отношений складывались в индустриальном обществе? Помоги??е пожалуйста, у меня контрольная!!!

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В отличие от традиционного общества в индустриальном обществе господствующий тип социальной связи основан не на внеэкономическом, а на экономическом принуждении к труду. Для капиталистического наемного труда характерно социальное партнерство двух юридически равноправных сторон: предпринимателя, владеющего средствами производства (помещения, оборудование, сырье) , и наемного работника, обладающего лишь собственной рабочей силой (физической способностью к труду, производственными навыками, образованием) . В отличие от владельца средства производства наемный работник, вчерашний крестьянин, нуждой согнанный с земли, не располагает средствами к жизни. Поэтому формальное (юридическое) равенство сторон на практике оказывается фактическим неравенством, экономическим принуждением к труду на условиях работодателя. Но в цивилизационном отношении отмена личной зависимости и переход к социальному контракту на основе правового договора — заметный шаг вперед в утверждении прав человека, становлении гражданского общества . Разрыв отношений личной зависимости и кланово-родовой принадлежности создает условия для социальной мобильности, т. е. возможности человека переходить из одной социальной группы (класса) в другую. Индустриальное общество дарует человеку одну из высших цивилизационных ценностей — личную свободу. Свободный человек становится хозяином своей судьбы. Социальные отношения, невидимые нити социальной ткани, в индустриальном обществе принимают форму товарно-денежного обмена (деятельностью, продуктами труда, услугами и т. д.) . Это порождает иллюзию того, что не люди господствуют друг над другом, связанные исторически определенным типом общественных отношений, но «деньги правят миром» . Только глубокое изучение общества способно развеять эту иллюзию и показать, что в основе той или иной формы эксплуатации труда лежит исторически определенный тип общественного производства и соответствующие ему отношения собственности и распределения. Если социальные отношения в традиционном обществе называют непосредственно общественными, то для индустриальной современности характерны опосредованные (деньгами, товарами, институтами) социальные связи лично не знакомых друг с другом людей — социальных партнеров. Описывая средневековые города, М. Вебер отмечал, что городские жилища расположены куда теснее, чем в сельской местности, однако в отличие от односельчан городские соседи вовсе не обязательно знакомы друг с другом. Посредниками в отношениях людей в индустриальном обществе становятся социальные институты, и прежде всего государство в лице органов охраны правопорядка, судов, прокуратуры, а также институтов социализации (школ, вузов и т. д. ) и трудоустройства индивида (государственных предприятий) . Институционально-опосредованные социальные связи порождают отношение людей друг к другу как к носителям социальной роли (судьи, начальника, учителя, врача, продавца, водителя автобуса и т. д.) . И каждый человек играет не одну, а множество социальных ролей, выступая и актером, и автором собственной жизни.