За 3 дня собрали 1400 кг овощей в 1 день на 170 кг больше чем во второй в 3 день на 120 мень??е чем во второй сколько кг продали во 2 день

Математика

За 3 дня собрали 1400 кг овощей в 1 день на 170 кг больше чем во второй в 3 день на 120 мень??е чем во второй сколько кг продали во 2 день

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