За 3 дня собрали 1400 кг овощей в 1 день на 170 кг больше чем во второй в 3 день на 120 мень??е чем во второй сколько кг продали во 2 день
Математика
За 3 дня собрали 1400 кг овощей в 1 день на 170 кг больше чем во второй в 3 день на 120 мень??е чем во второй сколько кг продали во 2 день
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Составим уравнение: 1) (170+х)+(х-120)+х=1400 3х+170-120=1400 3х+50=1400 3х=1400-50 3х=1350 х=1350:50 х=450 (о) - во 2 день 2) 170+450=620 (о) - 1 день 3) 450-120=330 (о) -3 день
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