Гоголь Шинель :Отношение к Башмачнику после приобретения шинели?

Гость: Гость:

Он обрадовался.Бедный Башмачник копил деньги,чтобы приобрести собственную шинель.Не платил ни на что,ни на газа,света,еды.В конце-концов он её купил.Но не долго этому человечку суждено было радоваться.Эту драгоценную шинель,из-за которого Башмачкин сидел в темноте,не включив свет,зная,что ему нужна шинель,не покупал обувь,не покупал еду из-за одной шинели,которую он так дорожил.Эта шинель исчезла.Вся жизнь заключалась его в этой шинели.