Гоголь Шинель :Отношение к Башмачнику после приобретения шинели?
Литература
Гоголь Шинель :Отношение к Башмачнику после приобретения шинели?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он обрадовался.Бедный Башмачник копил деньги,чтобы приобрести собственную шинель.Не платил ни на что,ни на газа,света,еды.В конце-концов он её купил.Но не долго этому человечку суждено было радоваться.Эту драгоценную шинель,из-за которого Башмачкин сидел в темноте,не включив свет,зная,что ему нужна шинель,не покупал обувь,не покупал еду из-за одной шинели,которую он так дорожил.Эта шинель исчезла.Вся жизнь заключалась его в этой шинели.
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