Первообразная из корня из 7
Алгебра
Первообразная из корня из 7
Ответ(ы) на вопрос:
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Формула:f(x)=k⇒F(x)=kx+C; f(x)=√7; F(x)=√7x+C;
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