Две задачи!!! 1. Чебурашка и Гена съели торт. Чебурашка ел вдвое медленнее Гены, но ??ачал есть на минуту раньше .В итоге им досталось торта поровну. За какое время Чебурашка съел бы торт в одиночку? 2. В равенсте 1-2-4-8-16=...
Математика
Две задачи!!! 1. Чебурашка и Гена съели торт. Чебурашка ел вдвое медленнее Гены, но ??ачал есть на минуту раньше .В итоге им досталось торта поровну. За какое время Чебурашка съел бы торт в одиночку? 2. В равенсте 1-2-4-8-16=19 поставьте несколько знаков модуля так чтоб оно стало верным
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Я решал уже несколько раз, поищите по сайту. Чебурашка начал есть торт первым и за 2 мин съел 1/2 торта. А Гена начал через 1 мин и за 1 мин съел свои 1/2 торта - вдвое быстрее. В одиночку Чебурашка съел бы торт за 4 мин. 2) ||1-2|-|4-8-16||=19. Спасибо комментарию!
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