Две задачи!!! 1. Чебурашка и Гена съели торт. Чебурашка ел вдвое медленнее Гены, но ??ачал есть на минуту раньше .В итоге им досталось торта поровну. За какое время Чебурашка съел бы торт в одиночку? 2. В равенсте 1-2-4-8-16=...

Математика

Две задачи!!! 1. Чебурашка и Гена съели торт. Чебурашка ел вдвое медленнее Гены, но ??ачал есть на минуту раньше .В итоге им досталось торта поровну. За какое время Чебурашка съел бы торт в одиночку? 2. В равенсте 1-2-4-8-16=19 поставьте несколько знаков модуля так чтоб оно стало верным

Автор: Гость