Напиши доклад по теме любой планете
Окружающий мир
Напиши доклад по теме любой планете
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если у тебя есть учебник 4 класс по окружаешему миру то воспользуйся им зайди в конец учебника там будут сайты.ищи тему солнечная система и там сайты.
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