Помогите решить задачу.Купили 2 пачки бумаги для принтера,по 145 рублей за пачку,И 3 ??абора файловых папок,по 86 рублей за набор.Сколько всего денег израсходовали?

Математика

Помогите решить задачу.Купили 2 пачки бумаги для принтера,по 145 рублей за пачку,И 3 ??абора файловых папок,по 86 рублей за набор.Сколько всего денег израсходовали?

Автор: Гость