Помогите решить задачу.Купили 2 пачки бумаги для принтера,по 145 рублей за пачку,И 3 ??абора файловых папок,по 86 рублей за набор.Сколько всего денег израсходовали?
Математика
Помогите решить задачу.Купили 2 пачки бумаги для принтера,по 145 рублей за пачку,И 3 ??абора файловых папок,по 86 рублей за набор.Сколько всего денег израсходовали?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
145 × 2= 290(руб) - бумага 86 × 3= 258(руб) - папки 290 + 258= 548(руб) - общ Ответ: 548 рублей израсходовали
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