2x=x+43,1 решите ураванение пж

Математика
2x=x+43,1 решите ураванение пж
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2x=x+43,1 ; 2х-х=43,1; Х=43,1
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